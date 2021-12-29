Обрез ружья, патроны и наркотики нашли в ходе рейда по местам жительства «кочевников» в Ленобласти

Полиция провела рейд по "кочевникам" в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Ленинградской области при силовой поддержке ОМОНа провела несколько профилактических рейдов по местам жительства «кочевого народа». Стражи порядка проверяли дома в Гатчинском и Всеволожском районах.

- В результате серии обысков в частных домах изъяты оружие и боеприпасы: обрез охотничьего ружья и около полусотни патронов различного калибра. Кроме того, полицейские обнаружили несколько свертков с наркотиками, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По этим фактам были возбуждены уголовные дела. Кроме того, еще четыре человека задержаны по уже имеющимся в производстве делам.

А всего в отделения полиции для установления личности и снятия отпечатков пальцев были доставлены несколько сотен жителей из проверяемых поселков.