Петербург защитили от зажорных наводнений

Лед на Неве может привести к наводнению. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима – время так называемых зажорных наводнений в Петербурге. Из-за скапливающегося мелкого льда в русле Невы образуются пробки – те самые зажоры. Они не дают уйти воде, поднимая ее уровень в черте города. Чтобы избежать беды, по реке курсируют буксиры-ледоколы. Их работу проверяли во время учений госпредприятия «Пиларн».

- Во время учений все мероприятия проводились в соответствии с инструкциями руководителей подразделений аварийной службы ГУП «Пиларн» и капитана ледокола «Невская Застава». Ледокол пробил канал, благодаря чему уровень воды в Неве понизился, течение нормализовалось, - сообщает пресс-служба Смольного.

И хоть на этот раз угроза наводнения была условная, работы ледоколу хватает. За январь-апрель 2021 года «Невская застава» 13 раз выходила в рейд для устранения опасности зажорных наводнений. Благодаря этому, ни одного ЧП в городе не произошло.