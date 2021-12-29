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Общество29 декабря 2021 6:08

Атмосферный фронт принесет потепление в Петербург в среду

Будет облачно и почти без осадков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Небольшой снег все же может пройти в Петербурге в среду.

Небольшой снег все же может пройти в Петербурге в среду.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Потепление постепенно приходит в Петербург перед новогодними праздниками. Первым его предвестником станет теплый атмосферный фронт, который накроет город в среду. До плюсовых показателей дело не дойдет, но и морозов ниже 10 градусов тоже не ожидается.

- 29 декабря на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Небо закроет плотной облачной пеленой. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Температура в городе будет держаться около -5 градусов, по Ленинградской области разброс больше – от -3 до -8 в зависимости от района.

Ветер ожидается южных направлений, умеренный. Давление будет падать, но останется около нормы в 760 мм ртутного столба.