Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина оценили в миллион рублей

Издание "Евгения Онегина" оценили в миллион. Фото: "Литфонд".

Редкое и достаточно хорошо сохранившееся издание романа Пушкина «Евгений Онегин» выставили на аукцион за миллион рублей. Книга была издана сравнительно большим тиражом в Петербурге в 1833 году и оказалась относительно доступной по цене. Но до наших дней из тиража мало что дошло.

- Книга вышла тиражом около 2000 экземпляров (точная цифра неизвестна) и продавалась в книжном магазине А. Смирдина, который был ее издателем, по 12 рублей, - сообщается в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд»

Ранние издания печатались главами и доходили ценой до 40 рублей за «восемь тетрадок», что было далеко не всем по карману. В этом варианте роман напечатали без посвящений, предисловия и «Разговора книгопродавца с поэтом» в едином переплете, что помогло снизить цену и прибавило популярности книге.

При этом в конце были напечатаны отрывки из «Путешествия Онегина».

Ранее подобные экземпляры уходили с торгов более чем за два миллиона рублей. Сейчас стартовая цена издания установлена в миллион.