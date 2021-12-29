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Общество29 декабря 2021 6:57

Первый магазин IKEA Сити откроется в Петербурге в 2023 году

До этого интерьерные гипермаркеты размещались только в «Мегах» в Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Первая "ИКЕА сити" откроется в Петербурге.

Первая "ИКЕА сити" откроется в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый магазин IKEA городского формата откроется в Петербурге. Это произойдет в 2023 году. Ближайший год понадобится на освобождение и переоборудование арендных площадей в ТРК «Европолис», где разместится интерьерный супермаркет.

- Представители торгового центра и розничной сети уже подписали соглашение об аренде, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Магазин будет называться «ИКЕА Сити». Он будет меньше привычных гипермаркетов в «Мегах». Здесь можно будет купить и забрать небольшие предметы интерьера и мебель, а крупные вещи, такие как шкафы или кухни придется заказывать через доставку.

Зато кафе, ресторан и магазин шведских продуктов работать будут.

Известно, что «ИКЕА Сити» займет место детского развлекательного парка, который закрывается из-за пандемии.