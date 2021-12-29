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Происшествия29 декабря 2021 7:13

Уголовное дело возбудили на таксиста, избившего муниципального чиновника в Петербурге

Водителю может грозить до пяти лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На таксиста, избившего чиновника в Петербурге, возбудили уголовное дело

На таксиста, избившего чиновника в Петербурге, возбудили уголовное дело

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на таксиста, напавшего на главу муниципального образования во Фрунзенском районе Павла Швеца. Об этом 29 декабря 2021 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Днем 27 декабря чиновник проходил мимо дома 20/4 по Софийской улице и сделал замечание таксисту за неправильную парковку. Тот в ответ избил его, сломав нос, - рассказал источник.

Чиновник после избиения попал в больницу. Кроме сломанного носа, у него оказалось сотрясение головного мозга. Врачи оказали ему помощь и отпустили лечиться домой.

Агрессивного таксиста задержали. Им оказался 30-летний мужчина.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Таксисту грозит до пяти лет тюрьмы.