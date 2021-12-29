11-летний мальчик разбился, упав с высоты восьмого этажа под Петербургом

В Ленобласти 11-летний мальчик разбился насмерть Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом 11-летний мальчик разбился насмерть, упав с высоты восьмого этажа. Трагедия произошла днем 28 декабря 2021 года в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В третьем часу дня на номер экстренной службы позвонила 46-летняя женщина, жительница Выборгского района Петербурга. Она рассказала, что ее сын пятиклассник упал с общего балкона расположенного на 8 этаже дома 5 по улице Мира в деревне Старая, - рассказал источник.

На место приехали медики и обнаружили ребенка в очень тяжелом состоянии. Мальчика госпитализировали в больницу во Всеволожске, но спустя час он скончался.

Известно, что семья у мальчика полная, на учетах не состоит. Как именно произошло падение, предстоит выяснить следователям.