Петербург оказался одним из самых тревожных регионов в России

Жителей Петербурга тревожит коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга оказались одними из самых тревожных в России. Больше них беспокоятся только москвичи. А вот уравновешенными оказались республики Кавказа, Адыгея, Сахалин и Калмыкия.

- В зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам, эксперты разделили регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые, - пишет РБК.

В числе беспокойных оказались Москва, Петербург, Вологодская область, Крым, Краснодарский и Пермский края и еще несколько регионов.

При этом причины у всех разные: жителей столиц беспокоит пандемия, пермяки беспокоились из-за стрельбы в университете, на вологодчине расстраиваются из-за роста цен, а Архангельскую область тревожит… нашествие волков. В Новгороде боятся революции.

Крым и Краснодарский край, пострадавшие от потопов и штормов, поставили погодные аномалии на первое место.

Отметим, что индекс тревожности оценивался по присутствию тех или иных тем в традиционных медиа и социальных сетях.