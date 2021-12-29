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Происшествия29 декабря 2021 7:53

Уголовное дело возбудили на семейную пару, выкинувшую собаку из окна дома в Петербурге

От падения животное скончалось
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Возбужденно уголовное дело по факту гибели собаки в Калининском районе Петербурга

Возбужденно уголовное дело по факту гибели собаки в Калининском районе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после гибели собаки. Около пяти часов вечера 25 декабря 2021 года в отделение МВД по Калининскому району поступило сообщение о том, что из окна дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули животное. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- От падения с высоты собака скончалась на месте, - сообщили в полиции.

На место прибыли правоохранители. Они доставили в отделение полиции для разбирательства и проверки семейную пару: 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. На данный момент проводится расследование и устанавливаются обстоятельства гибели собаки.