Уголовное дело возбудили на семейную пару, выкинувшую собаку из окна дома в Петербурге

Возбужденно уголовное дело по факту гибели собаки в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после гибели собаки. Около пяти часов вечера 25 декабря 2021 года в отделение МВД по Калининскому району поступило сообщение о том, что из окна дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули животное. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- От падения с высоты собака скончалась на месте, - сообщили в полиции.

На место прибыли правоохранители. Они доставили в отделение полиции для разбирательства и проверки семейную пару: 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. На данный момент проводится расследование и устанавливаются обстоятельства гибели собаки.