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Общество29 декабря 2021 8:02

В Петербурге наградили сантехника, получившего ожоги при спасении людей

Разлив кипятка произошел на улице Есенина в начале декабря
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сантехник Николай Филь пострадал при разливе кипятка.

Сантехник Николай Филь пострадал при разливе кипятка.

Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В жилищном комитете Петербурга наградили за мужество слесаря-сантехника из ЖКС#2 Выборгского района Николая Филя. Он проявил смелость, спасая людей от возможных ожогов при разливе горячей воды. ЧП произошло на улице Есенина 8 декабря.

- Николай огораживал аварийный участок и увидел, что к остановке подъезжает троллейбус. Видимость была очень плохая, поэтому пассажиры и могли не понимать, что могут ступить в кипяток. Слесарь побежал к ним прямо через лужу, чтобы предупредить об опасности. В результате он получил ожог обеих ног второй степени, - рассказали на награждении чиновники Жилищного комитета.

Самого мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Но больше никто не пострадал. Сейчас Николай Филь уже в порядке: продолжает лечиться и ходит на перевязки. Сам он скромно говорит, что просто делал свою работу.