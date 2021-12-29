В Петербурге наградили сантехника, получившего ожоги при спасении людей

Сантехник Николай Филь пострадал при разливе кипятка. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В жилищном комитете Петербурга наградили за мужество слесаря-сантехника из ЖКС#2 Выборгского района Николая Филя. Он проявил смелость, спасая людей от возможных ожогов при разливе горячей воды. ЧП произошло на улице Есенина 8 декабря.

- Николай огораживал аварийный участок и увидел, что к остановке подъезжает троллейбус. Видимость была очень плохая, поэтому пассажиры и могли не понимать, что могут ступить в кипяток. Слесарь побежал к ним прямо через лужу, чтобы предупредить об опасности. В результате он получил ожог обеих ног второй степени, - рассказали на награждении чиновники Жилищного комитета.

Самого мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Но больше никто не пострадал. Сейчас Николай Филь уже в порядке: продолжает лечиться и ходит на перевязки. Сам он скромно говорит, что просто делал свою работу.