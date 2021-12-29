Два трупа обнаружили на месте пожара в частном доме в Ленобласти

На месте пожара в Ленобласти нашли два трупа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области на месте пожара в частном доме нашли два трупа. Днем 28 декабря 2021 года произошло возгорание в доме на улице Маяковского в поселке Мшинская Лужского района. После того, как огонь был потушен, в доме обнаружили тела двух человек. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что по указанному адресу в сгоревшем деревянном двухэтажном частном доме обнаружены обгоревшие трупы предположительно 70-летнего мужчины и его 60-летней супруги, - рассказал источник.

Известно, что семейная пара пенсионеров проживала в данном доме. Тела были направлены в морг для установления причин смерти.

На данный момент на месте работают специалисты для того чтобы установить причину возгорания.