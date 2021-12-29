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Общество29 декабря 2021 8:16

Синоптики дали окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге

Температура воздуха ожидается в пределах минус 4 градусов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Новый год в Петербурге будет тепло и легкий снег

В Новый год в Петербурге будет тепло и легкий снег

Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогоднюю ночь жители Санкт-Петербурга смогут спокойно отправиться гулять по центру города, запускать фейерверки и встречаться с друзьями. Погода в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года обещает быть хорошей, с легким морозом и снежком. Об этом рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- На Новый год будет комфортная погода. Циклон достигнет Петербурга в 31 декабря, будет идти снежок, температура минус 2-4 градуса. Затем проследует небольшое похолодание до 5-8 градусов ниже нуля. А потом опять потепление, - рассказал синоптик.

Дальше новый год начнется тоже с хорошей погоды. В первую половину января температура воздуха будет периодически "прыгать". Но весь месяц обещает быть теплее, чем обычно.