Самая дешевая квартира в Петербурге стоит 3,2 млн рублей, она у кладбища

Большинство доступного жилья расположено на окраинах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены на квартиры в Петербурге за год выросли примерно на 25%. Купить свою отдельную квартиру, хотя бы студию дешевле четырех миллионов рублей – практически неразрешимая задача. Эксперты рынка недвижимости составили список жилья и нашли лишь 16 жилых комплексов, в которых есть такие варианты. 15 из них на окраинах. А в центре – только один. И он у кладбища.

- ЖК расположен у Волковского кладбища. Проект представляет собой реконструированный дом 1948 года постройки. В нем продаются малогабаритные студии от 15 квадратных метров. Самая дешевая из них стоит 3,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба премии Urban Awards.

В остальном, предложения в диапазоне до четырех миллионов рублей сконцентрированы за КАД в районе Мурино, Колпино, Шушарах и Ручьях. Есть несколько вариантов в Зеленогорске.

Отметим, что большинство квартир в России покупается в ипотеку. А с учетом роста цен и снижения реальных доходов населения, в стране не осталось регионов, где средний срок жилищного кредита был бы меньше 18 лет.