Дополнительные контейнеры для мусора установят в Петербурге в новогоднюю ночь

В Петербурге установят дополнительные контейнеры для мусора в новогоднюю ночь Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге ожидается хорошая погода, но с небольшим снегом. Тем не менее, чтобы не мешать людям праздновать, уборочная техника не будет колесить всю ночь по городу, а выйдет лишь под утро. Об этом 29 декабря 2021 года рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин.

- 1 января уборочная техника выйдет на улицы в 4:00, чтобы не мешать гуляющим горожанам. На работу в четырех центральных районах выйдут 154 человека, - рассказал Мизюкин.

Также он уточнил, что в новогоднюю ночь по городу будут явно гулять люди. Разумеется, это значительно больше мусора, чем в обычные дни. Поэтому для удобства граждан в Петербурге будут установлены дополнительные контейнеры для мусора.

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