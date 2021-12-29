Петербург вышел на первое место по числу выздоровлений от коронавируса в стране

Петербург вышел на первое место по суточным выздоровлениям от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург вышел на первое место в стране по числу выздоровевших от коронавируса. Об этом 29 декабря 2021 года сообщает оперативный штаб по COVID-19. А по заражаемости город находится на втором месте.

- За минувшие сутки в Петербурге выявили коронавирус еще у 1526 человек. Это на 15,3 процентов меньше, чем днем ранее. Также выздоровели 2729 пациентов и скончались 59, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

В общей сложности за время пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 848 847 жителей города, из них выздоровели 793 459 человек. Жертвами инфекции стали 27 925 горожан.

Напомним, что до Нового года власти Петербурга рассчитывают, что в городе привьются 3 миллиона человек. Однако этого будет пока мало для коллективного иммунитета. Поэтому система QR-кодов окончательно будет введена со 2 января.