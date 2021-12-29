Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 декабря 2021 8:43

Петербург вышел на первое место по числу выздоровлений от коронавируса в стране

За сутки в городе побороли инфекцию более 2,7 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург вышел на первое место по суточным выздоровлениям от коронавируса

Петербург вышел на первое место по суточным выздоровлениям от коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург вышел на первое место в стране по числу выздоровевших от коронавируса. Об этом 29 декабря 2021 года сообщает оперативный штаб по COVID-19. А по заражаемости город находится на втором месте.

- За минувшие сутки в Петербурге выявили коронавирус еще у 1526 человек. Это на 15,3 процентов меньше, чем днем ранее. Также выздоровели 2729 пациентов и скончались 59, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

В общей сложности за время пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 848 847 жителей города, из них выздоровели 793 459 человек. Жертвами инфекции стали 27 925 горожан.

Напомним, что до Нового года власти Петербурга рассчитывают, что в городе привьются 3 миллиона человек. Однако этого будет пока мало для коллективного иммунитета. Поэтому система QR-кодов окончательно будет введена со 2 января.