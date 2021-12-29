Роспотребнадзор: в Петербурге снизились темпы распространения коронавируса

Заражений коронавирусом стало меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Петербурге снизились. Об этом, выступая перед журналистами, заявила Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

- Темпы распространения коронавирусной инфекции снизились, однако 40 процентов случаев респираторных заболеваний приходятся на грипп, - отметила она.

Чтобы не увеличить распространение ковида, во время праздников на массовые мероприятия не будут пускать неорганизованные группы детей. А взрослых - только при наличии QR-кодов.

Всяческие активности с участием аниматоров не будут проводить в фойе и холлах. Контроль за проведением дезинфекции усилят, ее саму необходимо будет делать раз в два часа.

Что касается допуска родителей на утренники в детские сады и школы, то такого запрета нет. В каждом конкретном случае решение принимает администрация учебного заведения.

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