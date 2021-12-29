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Общество29 декабря 2021 9:06

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, сколько можно хранить салат "Оливье"

Горожанам придется налегать на любимый салат в новогоднюю ночь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, сколько можно хранить "Оливье"

Петербуржцам рассказали, сколько можно хранить "Оливье"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверное, самое традиционное блюдо на Новый год, которое есть на каждом столе - это салат "Оливье". Редко, когда без него проходит праздник. Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Ирина Чхинджерия рассказала о том, сколько можно хранить этот салат.

- Максимальный срок – 12 часов. Там разные продукты, с разным сроком хранения. Но в целом – это 12 часов. Так что - новогодняя ночь и следующее утро. За это время надо все съесть, - отметила глава Роспотребнадзора.

Поэтому всем, кто собирается готовить салат, стоит думать о том, сколько сделать порций, и не заготавливать целый тазик "Оливье". Ведь в противном случае его придется доедать, а испорченный салат может навредить здоровью.

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