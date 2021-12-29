Май 2021 года стал самым дождливым в истории Петербурга

Май 2021 года стал самым дождливым за всю историю погоды в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уходящий год установил в Санкт-Петербурге не мало погодных рекордов. Так, выдалось очень теплое лето. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Наталья Мироничева.

- В 2021 году стал самый дождливый за всю историю инструментальных наблюдений май, количество выпавших осадков составило 362% от месячной нормы, - рассказала эксперт.

Июнь тоже порадовал жителей Северной столицы теплой погодой. Он стал самым жарким за всю историю в Петербурге. Среднемесячная температура оказалась на 5,8 градусов выше климатической нормы.

При этом среднегодовые показатели, несмотря на такое жаркое лето, оказались весьма средними, так как в феврале, сентябре и декабре среднемесячные температуры воздуха были ниже нормы.