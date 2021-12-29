В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге продлят работу трамваев и троллейбусов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге продлевается время работы 11 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в связи с празднованием Нового года будет продлена работа некоторых маршрутов наземного транспорта, в частности электротранспорта. Об этом 29 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

- С целью обеспечения перевозок пассажиров в новогоднюю ночь, а также с учетом продления работы петербургского метрополитена до 02:00 в ночь с 31 декабря на 1 января продлевается время работы 11 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов, - рассказали в компании.

Так, изменения коснутся маршрутов трамваев №6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100, а также троллейбусов № 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46. Расписание организовано так, чтобы пассажиры в 2 часа ночи смогли сесть на транспорт у станций метро.

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