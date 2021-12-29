В метрополитене Петербурга рассказали, какие станции метро не будут работать в новогоднюю ночь

Четыре станции метро закроются в новогоднюю ночь в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет продлена работа метрополитена. Однако не все станции будут открыты. Об этом 29 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе городской подземки.

- В новогоднюю ночь будут закрыты вестибюль 1 станции "Технологический институт", вестибюль 2 станции "Площадь Александра Невского", "Достоевская" и "Зенит", - рассказали в метро.

Также на вход в 22:00 закроются вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 1 "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 "Площадь Ленина", вестибюль 1 "Московская", вестибюль 1 "Дунайская", вестибюль 2 "Проспект Славы". Второй вестибюль "Невского проспекта" закроется на вход в 23:00". "Девяткино" закроется в полночь.

На остальных станциях вход в метро будет работать до 1 часа ночи.