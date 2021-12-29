Суд Петербурга оправдал всех фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома

Суд оправдал обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детдома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крайне неожиданным результатом закончилось заседание Кировского райсуда Петербурга, где 29 декабря рассматривалось громкое дело о сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов города. На скамье подсудимых находились четверо мужчин. Пятый умер за время следствия. Обвинение требовало для них до 25 лет лишения свободы.

- Следствие полагало, что фигуранты совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома. Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все фигуранты, находившиеся долгое время под арестом, были немедленно освобождены в зале суда. Умерший за время следствия обвиняемый также оправдан посмертно.