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Происшествия29 декабря 2021 11:18

Суд Петербурга оправдал всех фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома

На скамье подсудимых было четверо мужчин, пятый умер за время следствия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд оправдал обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детдома.

Суд оправдал обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детдома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Крайне неожиданным результатом закончилось заседание Кировского райсуда Петербурга, где 29 декабря рассматривалось громкое дело о сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов города. На скамье подсудимых находились четверо мужчин. Пятый умер за время следствия. Обвинение требовало для них до 25 лет лишения свободы.

- Следствие полагало, что фигуранты совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома. Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все фигуранты, находившиеся долгое время под арестом, были немедленно освобождены в зале суда. Умерший за время следствия обвиняемый также оправдан посмертно.