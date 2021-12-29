Число госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге

Более 300 человек госпитализированы в больницы Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 29 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницах города оказались еще более 300 человек, днем ранее было на 100 случаев меньше.

- За день в Петербурге были госпитализированы 338 человек с коронавирусом и пневмониями. Зато с больничных кек выписаны 503 пациента, - рассказали в городской администрации.

В Петербурге продолжают оказывать помощь больным коронавирусом в 17 больницах, где в общей сложности развернуто 8 тысяч коек. Из них на данный момент заняты более 5,6 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов, находящихся в реанимациях 562 пациента, еще 308 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.