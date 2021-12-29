Более 500 бригад скорой помощи будут работать в новогодние праздники в Петербурге

Система здравоохранения Петербурга подготовилась к новогодним праздникам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург подготовился к встрече Нового года и длинных праздников. В первую очередь к этому подготовили городскую систему здравоохранения. Об этом 29 декабря 2021 года рассказал губернатор Александр Беглов.

- Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗов, - отметил градоначальник.

На протяжении всех праздников с 30 декабря по 9 января в Петербурге будут работать 503 выездные бригады скорой помощи, а в поликлиниках - усиленный состав дежурных врачей. Поликлиники №12, 20 и 32 продолжат оказывать экстренную и неотложную стоматологическую помощь круглосуточно.

Также в городе продолжится вакцинация от коронавируса. Дежурные пункты будут работать с 31 декабря по 9 января.