Огромные очереди образовались в супермаркетах Петербурга перед Новым годом

Петербуржцы встали в очереди в магазинах. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Магазины Петербурга переживают необычайный наплыв посетителей. В последние предновогодние дни покупатели даже в будни заполняют собой залы, сметая с полок все подряд. Ажиотаж лично оценил один из корреспондентов «Комсомолки», отправившийся в супермаркет.

- Свободных тележек не осталось. У касс гигантские очереди. По словам опрошенных, они готовы потратить от 2 до 15 тысяч рублей на новогодний стол, - сообщает журналист «КП-Петербург».

Ради эксперимента был собран праздничный набор на двоих. В него вошли продукты для салата Оливье, советское шампанское, сырокопченая колбаса и красная рыба. Все это (в средней ценовой категории) обошлось три с половиной тысячи рублей.

Отметим, что перед новогодними праздниками многие магазины переходят в круглосуточный режим или увеличивают часы работы. И все равно везде ожидается ажиотаж. Проблемы могут быть и у автомобилистов. Они уже жаловались на проблемы с выездом с парковок популярных торговых центров. Так что поход за подарками и продуктами лучше планировать заранее.