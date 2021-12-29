Перехватывающие велопарковки появятся у пяти станций красной ветки метро Петербурга

Перехватывающие велопарковки появятся у пяти станций метрополитена «красной линии» в Петербурге в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появятся перехватывающие велосипедные парковки у пяти станций метро красной ветки. Об этом 29 декабря 2021 года рассказали в комитете по благоустройству. Инициатива создания таких парковок принадлежит жителю города Алексею Гуляеву. Идею он предложил через проект "Твой бюджет".

- Петербуржец предложил установить велопарковки у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект», - рассказали в Смольном.

Автор идеи пояснил, что многим горожанам, чтобы добраться до метро надо преодолеть от дома в среднем 2,5 километр. Этот путь как раз удобно и легко преодолеть на велосипеде.

Сейчас в планах создать перехватывающие парковки на 14 велосипедов. На них будут станции т/о с с ключами, насосом и крестовиной для поддержки велосипеда.