"Зеленую волну" светофоров сделали для общественного транспорта в центре Петербурга

Общественному транспорту на Малой и Большой Морской улицам обеспечили «зеленую волну» Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга сделали "зеленую волну" для общественного транспорта. На Малой и Большой Морских улицах от Невского проспекта до Вознесенского внедрили систему, по которым для автобусов и троллейбусов будет светить лишь зеленый свет светофора. Об этом 29 декабря 2021 года рассказали в комитете по транспорту.

- Суть заключается в адаптации режимов светофорного регулирования в режиме реального времени на основании данных о движении общественного транспорта и интенсивности транспортных потоков. Для этих целей на светофорах устанавливаются датчики и антенны, которые реагируют на оборудование в транспорте, - пояснили в Смольном.

Теперь всегда будут ехать свободно автобусы № 3,10, 22 и 27 и троллейбусы № 5, 22.

Ранее аналогичную систему уже ввели на Суворовском проспекте.