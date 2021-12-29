Каземат Нарышкина бастиона Петропавловской крепости приспособят под современные нужды

Каземат Нарышкина бастиона переделают под нужды музея. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, размещающийся в Петропавловской крепости, провел через сервис Госзакупки аукцион на разработку проектно0сметной документации для реставрационных работ в Нарышкином бастионе. Одно из помещений планируют приспособить для современного использования.

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособлению помещения 43-Н Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости, - говорится в тексте заявки на сумму 1 миллион 850 тысяч рублей.

Итоговая стоимость контракта на данный момент не объявлена, торги признаны состоявшимися лишь 29 декабря.

Победитель аукциона должен предусмотреть в документации комплексные изыскания, гидроизоляцию помещения каземата и его реставрацию с приспособлением под нужды музея.