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Общество29 декабря 2021 12:53

Среднегодовая температура воздуха 2021 году в Петербурге оказалась выше нормы

Однако год рекорд по теплу не установил
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Среднегодовая температура воздуха 2021 году в Петербурге оказалась выше нормы

Среднегодовая температура воздуха 2021 году в Петербурге оказалась выше нормы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий год в Санкт-Петербурге выдался теплым. Летом были жаркие месяцы, хотя весна оказалась наоборот очень холодной. В целом средняя годовая температура воздуха в городе оказалась выше климатической нормы. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Северной столицы Наталья Мироничева.

- Среднегодовые показатели, несмотря на такое жаркое лето, оказались весьма средними, так как в феврале, сентябре и декабре среднемесячные температуры воздуха были ниже нормы, - отметила синоптик.

Среднегодовая температура составила 6,4 градуса выше нуля, что на 1,4 градуса больше нормы. Тем не менее, назвать год жарким сложно. Он лишь одиннадцатый в ряду самых теплых годов за последние 20 лет.

Также год выдался дождливым. Выпало около 766 миллиметров осадков, что составляет 120 процентов от нормы.