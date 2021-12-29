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Происшествия29 декабря 2021 12:56

Блогера Юрия Хованского привезли в суд для пересмотра меры пресечения

Сам он не знает, почему позиция обвинения вдруг изменилась
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Юлия ПЫХАЛОВА
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Хованского привезли в суд.

Хованского привезли в суд.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юрия Хованского привезли в Куйбышевский районный суд Петербурга, где блогеру должны изменить меру пресечения. С таким ходатайством неожиданно обратилась сторона обвинения. Последние полгода Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

- Хованского завели в зал заседаний. На вопросы журналистов, почему следствие изменило позицию, он ответил, что не знает, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что за оскорбительную песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост» блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Сам он признавал вину лишь частично и просил отпустить его из-под стражи. Ранее суд отказывал, но 26 декабря с ходатайством обратилась сторона обвинения. Меру пресечения Юрию Хованскому должны изменить с 8 января 2022 года.

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