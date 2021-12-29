Более 7,6 тысяч семей Петербурга улучшили жилищные условия в 2021 году

Более 7,6 тысяч петербургских семей получили возможность улучшить жилищные условия в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в Санкт-Петербурге более 7,6 тысяч семей получили возможность улучшить жилищные условия. Об этом в Смольном рассказали 29 декабря 2021 года. На это было выделено 10,427 миллиардов рублей.

- Деньги помогли обеспечить более 2,6 тысяч семей жилыми помещениями, а еще почти 5 тысяч семей получили средства на выплаты и займы, - рассказали в жилищном комитете Петербурга.

Жилье предоставлялось ветеранам войны, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и многим другим. Также в два раза выросло количество квартир, которые выделили сиротам. Жилье получили более 900 бывших воспитанников детских домов.

Еще введено в эксплуатацию четыре дома социального пользования.