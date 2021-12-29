Юрия Хованского могут выпустить из СИЗО до Нового года

Хованского могут отпустить домой прямо из зала суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогера Юрия Хованского могут выпустить из СИЗО не после Нового года, а еще до его наступления. В принципе, это может произойти прямо после заседания, которое проходит сейчас в Куйбышевском суде Петербурга.

- Следователь просит запретить определенные действия для Хованского до 8 января 2022 года, - сообщает источник «КП-Петербург».

Это в корне меняет дело. С утра речь шла о пересмотре меры пресечения с 8 января, а не до него.

- Главное, что нет даты, с какого числа изменить меру пресечения. Я поддерживаю, - сказал сам Хованский, слова которого приводит корреспондент «Комсомолки».

Напомним, что по делу об оправдании терроризма, за которое блогеру грозит до семи лет лишения свободы, он уже полгода находится в следственном изоляторе.