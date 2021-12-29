Сантехника-героя, шагнувшего в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса в Петербурге, наградили

Анатолий Повелий вручил Почетную грамоту сантехнику-герою, шагнувшему в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В Санкт-Петербурге наградили сантехника-героя Николая Филя, который шагнул в кипяток, чтобы спасти пассажиров троллейбуса. Торжественная церемония состоялась 29 декабря 2021 года в жилищном комитете.

- Примите искренние слова благодарности за сделанное Вами. Это настоящий гражданский поступок. Ваша самоотверженность позволила предотвратить более тяжкие последствия серьезной коммунальной аварии. Вы приняли единственно верное решение и спасли здоровье людей, - отметил вице-губернатор Анатолий Повелий, вручая сантехнику почетную грамоту.

Инцидент произошел 8 декабря у дома 15 по улице Есенина. Там прорвало трубу с горячей водой, температура которой превышала 90 градусов. Слесарь-сантехник ЖКС №2 Выборгского района Николай Филь прибыл на место и приступил к работе. Увидев, что к остановке рядом подъезжает троллейбус, он бросился к нему, чтобы предупредить пассажиров об опасности. Николай Филь получил ожоги обеих ног второй степени.