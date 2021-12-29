Смольный рассказал, как будут работать МФЦ Петербурга в новогодние праздники

Режим работы МФЦ Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

МФЦ Санкт-Петербурга тоже переходят на новогодний режим работы. Начиная с 31 декабря 2021 года график изменится. Об этом рассказали в Смольном.

- 31 декабря центры услуг для бизнеса 1 МФЦ Василеостровского района, 5 МФЦ Калининского района, 5 МФЦ Приморского района, 1 МФЦ Курортного района и мобильные офисы работать не будут. Остальные МФЦ будут доступны до 14:00 часов, - рассказали в городской администрации.

С 1 по 8 января 2022 года все МФЦ, включая бизнес, предварительная запись, мобильные сервисы уходят на выходные. То есть работать не будут. Записаться на прием можно будет только с 9 января.

А уже начиная с 9 января все МФЦ Петербурга будут снова работать в штатном режиме.