Кассир из Петербурга пожаловалась на приятеля из сети, которому отдала почти 10 миллионов рублей

Чтобы помочь знакомому, девушка влезла в кредиты и заложила украшения Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец 2021 года у кассира из Петербурга выдался неудачным. 25-летняя девушка решила помочь 27-летнему знакомому из интернета. Молодой человек жаловался на временные финансовые трудности и уговаривал ему помочь.

Девушка поддалась на уговоры - оформила на себя несколько кредитов и заложила ювелирные украшения. Все собранные средства вместе со своими накоплениями она передала знакомому. Общая сумма "благотворительности" - 9 миллионов 158 тысяч рублей.

- Девушка обратилась в полицию, потому что после получения денежных средств молодой человек пропал. На телефонные звонки он не отвечает, в социальных сетях тоже. Его местонахождение также неизвестно, - сообщил источник "КП-Петербург".

Если информация подтвердится, то парню может грозить до двух лет лишения свободы по статье о мошенничестве.