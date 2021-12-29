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Происшествия29 декабря 2021 14:09

Кассир из Петербурга пожаловалась на приятеля из сети, которому отдала почти 10 миллионов рублей

После получения денег парень неожиданно пропал
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чтобы помочь знакомому, девушка влезла в кредиты и заложила украшения

Чтобы помочь знакомому, девушка влезла в кредиты и заложила украшения

Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец 2021 года у кассира из Петербурга выдался неудачным. 25-летняя девушка решила помочь 27-летнему знакомому из интернета. Молодой человек жаловался на временные финансовые трудности и уговаривал ему помочь.

Девушка поддалась на уговоры - оформила на себя несколько кредитов и заложила ювелирные украшения. Все собранные средства вместе со своими накоплениями она передала знакомому. Общая сумма "благотворительности" - 9 миллионов 158 тысяч рублей.

- Девушка обратилась в полицию, потому что после получения денежных средств молодой человек пропал. На телефонные звонки он не отвечает, в социальных сетях тоже. Его местонахождение также неизвестно, - сообщил источник "КП-Петербург".

Если информация подтвердится, то парню может грозить до двух лет лишения свободы по статье о мошенничестве.