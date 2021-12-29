Более 1,2 млрд рублей выделено на горячее питание школьников Петербурга в 2022 году

Более 3,6 млрд рублей выделили в Петербурге на школьное питание за три года Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил деньги на горячее питание школьников в Санкт-Петербурге на ближайшие три года. В общей сложности это более 3,6 миллиардов рублей. Напомним, что на такой вид питания городские школы перешли с 2020 года. Постановление о выделении денег из федерального бюджета 29 декабря 2021 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- В соответствии с условиями Соглашения объем средств субсидии на финансовое обеспечение расходных обязательств, для софинансирования которых она предоставляется, составляет: в 2022 году - 1274428,7 тысяч рублей, - рассказали в городской администрации.

В 2023 году эта сумма составит 1231270,6 тысяч рублей, а в 2024 году - 1265849,5 тысяч рублей.

Напомним, что горячее питание в школах Петербурга получают ученики младших классов.