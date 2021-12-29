Беглов заявил о высоких рисках подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Беглов назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости коронавирусом. Причем, несмотря на то, что на 29 декабря 2021 года в городе пока что происходит снижение. Тем не менее, градоначальник отмечает, что ситуация остается напряженный.

Кроме того, на носу длинные праздники. Поэтому система здравоохранения города подготовилась к их встрече.

- Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗов, - отмели губернатор.

Все праздники в Петербурге будет работать более 500 бригад скорой помощи, а в поликлиниках усилен дежурный состав.