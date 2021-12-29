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Авто29 декабря 2021 15:24

Восьмибалльные пробки сковали Петербург 29 декабря

Сложная обстановка наблюдается в центре города и у Северной ТЭЦ
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург встал в 8-балльные пробки вечером 29 декабря

Петербург встал в 8-балльные пробки вечером 29 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург снова в пробках. К шести часам вечера 29 декабря 2021 года уровень заторов в городе достиг восьми баллов. Предновогодняя суматоха продолжается в Северной столице.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая необычно плотная пробка на данный момент наблюдается по Токсовскому шоссе, Главной улице от остановки Северная ТЭЦ до КАД. Пробка растянулась на 5,9 километров. В ней можно потерять 1 час 30 минут.

Также очень сложная ситуация наблюдается на проспекте Славы и Народной улице в сторону Московского, на Заневском проспекте и Косыгина в центр города, а также на Невском проспекте в обе стороны.