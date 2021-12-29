Жители Петербурга написали 40 тысяч писем Деду Морозу в Великий Устюг

Помощники Деда Мороза едва справляются с большим количеством писем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почта Деда Мороза в Великом Устюге получила сорок тысяч писем от жителей Петербурга. Весточки из Северной столицы волшебнику начали приходить уже в сентябре. О своих желаниях чаще всего пишут дети, но в последние два года много "приветов" и от взрослых. Об этом рассказали "Комсомолке" помощники дедушки из его резиденции.

- Петербуржцы не отличаются просьбами от всех остальных жителей России. Они просят у Дедушки Мороза мобильные телефоны, наушники, ноутбуки и планшеты: всю электронику. Таких запросов больше половины. Иногда попадаются письма от взрослых, - рассказала заведующая почтой Деда Мороза Наталья Рева. На почте Деда Мороза признались, что с большим количеством писем они едва справляются. Поэтому читать их начнут только в феврале. Всего им пришло 240 тысяч просьб и желаний к Дедушке Морозу.