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Общество29 декабря 2021 16:40

На благоустройство парка Авиаторов в Петербурге потратят 500 млн рублей

Масштабные работы завершат в 2023 году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга выделят полмиллиарда рублей на благоустройство парка Авиаторов. Фото: Смольный (архив)

Власти Петербурга выделят полмиллиарда рублей на благоустройство парка Авиаторов. Фото: Смольный (архив)

Власти Петербурга потратят 500 млн рублей на благоустройство парка Авиаторов в Московском районе. Масштабные работы планируют закончить в 2023 году. Напомним, в 2021 году за преображение парка проголосовали почти 8 тысяч горожан, в рамках опроса властей. В комитете по благоустройству уже пообещали по максимуму оставить все деревья, кусты и газон. В целом, работы очень много, в том числе гидрологической.

- Необходимо обновить садово-парковую мебель. Оборудование в зонах отдыха сделают современными и безопасными. В парке появятся новые площадки отдыха, детские игровые и спортивные зоны для разных возрастов, - сообщают в пресс-службе профильного комитета Смольного.

Пока неизвестно, каким будет покрытие пешеходных дорожек – все будет зависеть от общей композиции благоустройства. Пожелания горожан, высказанные в ходе обсуждений в районной администрации, обещают учесть.