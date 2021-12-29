Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 16:58

Роспотребнадзор рассказал, как родителям попасть на утренник в детский сад в Петербурге

Для этого потребуется соблюсти несколько простых условий
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проводить в детских садах праздничные мероприятия в Петербурге официально не запрещено.

Проводить в детских садах праздничные мероприятия в Петербурге официально не запрещено.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В новогодние праздники родители в Петербурге смогут безо всяких препятствий посетить утренники своих чад – QR-код для этого не понадобится. Об этом «Комсомолке» в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

- Запрет на проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы действующими санитарными правилами не установлен, - уточнили в ведомстве. – Родители или законные представители ребенка могут их посещать, если на входе им измерят температуру, а также если они будут носить маски и обрабатывать руки антисептиками.

Однако есть нюанс: руководители детских садов могут самостоятельно устанавливать свои ограничения в дополнение к тем, что были введены Роспотребнадзором. Поэтому, собираясь на утренник, не лишним будет уточнить, как обстоят дела с этим именно в вашем садике.