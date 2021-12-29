Суд по продлению меры пресечения Хованскому перенесли на 30 декабря

Девушка Хованского пишет, что суд по продлению меры пресечения блогеру перенесли на 30 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд по продлению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому перенесли на 30 декабря. Об этом сообщила девушка YouTube-звезды Мария Нелюбова в своем Telegram-канале. Напомним, что блогера судят по уголовному делу об оправдании терроризма из-за публично спетой песни, в которой он одобрительно отзывается о действиях боевиков в театре на Дубровке. 29 декабря суд освободил Хованского из СИЗО, поскольку этого попросил следователь, который более не видит смысла в аресте обвиняемого. Теперь Юрию нельзя гулять в вечернее время, сидеть в интернете и общаться со СМИ.

Следующее судебное заседание планировалось провести 8 января 2022 года. Однако, судя по всему, в праздничный день встречаться было бы неудобно для всех сторон процесса.

- Продление завтра, 30 декабря, в 13:00 в Куйбышевском районном суде. Надеюсь, не отправят обратно в тюрьму, - пишет Мария Нелюбова.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга пока не в курсе изменения даты и времени заседания. Информации нет и на сайте Куйбышевского райсуда.

- У нас нет ходатайства еще. Если и будут что-то продлевать, то только запрет определенных действий, а не стражи, - отметили в разговоре с «Комсомолкой» в пресс-службе судов.