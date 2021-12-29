Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 17:25

Суд по продлению меры пресечения Хованскому перенесли на 30 декабря

Ранее планировалось, что новое заседание состоится 8 января
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Девушка Хованского пишет, что суд по продлению меры пресечения блогеру перенесли на 30 декабря.

Девушка Хованского пишет, что суд по продлению меры пресечения блогеру перенесли на 30 декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд по продлению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому перенесли на 30 декабря. Об этом сообщила девушка YouTube-звезды Мария Нелюбова в своем Telegram-канале. Напомним, что блогера судят по уголовному делу об оправдании терроризма из-за публично спетой песни, в которой он одобрительно отзывается о действиях боевиков в театре на Дубровке. 29 декабря суд освободил Хованского из СИЗО, поскольку этого попросил следователь, который более не видит смысла в аресте обвиняемого. Теперь Юрию нельзя гулять в вечернее время, сидеть в интернете и общаться со СМИ.

Следующее судебное заседание планировалось провести 8 января 2022 года. Однако, судя по всему, в праздничный день встречаться было бы неудобно для всех сторон процесса.

- Продление завтра, 30 декабря, в 13:00 в Куйбышевском районном суде. Надеюсь, не отправят обратно в тюрьму, - пишет Мария Нелюбова.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга пока не в курсе изменения даты и времени заседания. Информации нет и на сайте Куйбышевского райсуда.

- У нас нет ходатайства еще. Если и будут что-то продлевать, то только запрет определенных действий, а не стражи, - отметили в разговоре с «Комсомолкой» в пресс-службе судов.