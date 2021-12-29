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Происшествия29 декабря 2021 17:26

Школьница из Петербурга перевела деньги шантажисту, угрожавшему опубликовать ее фото

Рассказывать об этом родителям девочка побоялась
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Шантажисту девочка перевела 5 тысяч рублей

Шантажисту девочка перевела 5 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Петербурга поступило сообщение от 14-летней девочки. Она рассказала, что кто-то взломал ее страницу в социальных сетях и теперь угрожает ей.

- По словам школьницы, ей угрожали выложить в открытый доступ личные фотографии. Девочка испугалась и отправила шантажисту 5 тысяч рублей. В момент звонка она находилась у подруги, - сообщил источник "КП-Петербург".

Рассказать о случившемся родителям девочка не решилась, но передала правоохранителям данные своей матери.