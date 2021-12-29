Путин забросил семь шайб в хоккейной игре с Лукашенко в Петербурге

В Петербурге закончился хоккейный матч с участием Лукашенко и Путина. Фото: t.me/pul_1

Владимир Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Александром Лукашенко в Петербурге. Напомним, президенты союзных государств решили по-спортивному закончить день переговоров. Ранее главы государств встретились с коллегами-лидерами из стран СНГ для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. Но на хоккей остались только Путин и Лукашенко. Оба играли за одну команду – белых.

- Президенты в разных «пятерках». Матч товарищеский. На льду не только звезды политики. Как вам такие фамилии: Фетисов, Касатонов, Каменский, Федоров, Ковальчук, Жамнов и другие, - пишет Telegram-канал «Пул Первого», принадлежащий администрации президента Беларуси.

В итоге белые разгромно выиграли у красных. Счет 18:7. На счету Александра Лукашенко две шайбы, а его сына – четыре.