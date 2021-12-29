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Здоровье29 декабря 2021 18:11

Более 2 млн жителей Петербурга привились двумя компонентами «Спутника V»

«Лайтом» воспользовались только 600 тысяч горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге уже более 2 млн привитых двумя компонентами "Спутника V".

В Петербурге уже более 2 млн привитых двумя компонентами "Спутника V".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть более 2 млн жителей Петербурга привились от коронавируса двумя компонентами «Спутника V». Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Данная вакцина стала самой популярной в Северной столице, что неудивительно, ведь ее больше производят и чаще поставляют. Что касается «Лайта», то его тоже активно «разбирают», но его все же рекомендуют тем, кто переболел и вакцинировался ранее.

- Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» вакцинировались 601 673 горожанина. Всего в Петербурге закончили вакцинацию 2 685 000 горожан, - отмечают в комздраве.

К слову, число тех, кто только один раз привился в городе, приближается к трем миллионам. Ранее «КП-Петербург» сообщила о полном выздоровлении женщины, которая первой в Северной столице заболела «омикроном».