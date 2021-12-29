11-летний школьник пропал средь бела дня в Петербурге

В Петербурге разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге разыскивают 11-летнего школьника, пропавшего средь бела дня. Вестей от мальчика нет со среды, 29 декабря. Родные ребенка обратились за помощью не только в полицию, но и к волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы готовы искать школьника хоть ночью. Обстоятельства пропажи по традиции не раскрываются, но все приметы ребенка указаны. Особенно выделяется шапка.

- Рост 152 сантиметра, плотного телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном и серыми рукавами, серые спортивные штаны, черные ботинки и красную шапку, - сообщается на ориентировке на ребенка.

Если вам что-нибудь известно о том, где может находиться 11-летний школьник, просьба как можно скорее рассказать об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.