Мужчина на снегоходе провалился под лед в Ленобласти

В Ленобласти мужчина провалился под лед вместе со снегоходом. Фото: vk.com/acclo

Мужчина на снегоходе провалился под лед в Лодейнопольском районе Ленобласти. О происшествии сообщили в группе региональной аварийно-спасательной службы во «Вконтакте». Инцидент произошел около деревни Шамокша. К счастью, пострадавший мужчина смог дозвониться до спасателей, иначе все могло бы закончиться не так благополучно.

Пострадавший не смог самостоятельно выйти из лесного массива. Фото: vk.com/acclo

- 29 декабря в лесном массиве мужчина на снегоходе провалился под лед. Он не смог самостоятельно выйти из леса. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле вывели пострадавшего и передали родственникам, - отмечают спасатели.

Подробности о состоянии здоровья мужчины не сообщаются. Неизвестно и про возможные «травмы» снегохода.