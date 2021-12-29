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Происшествия29 декабря 2021 19:04

Отопление отключили в пассажирском поезде из Петербурга в Кострому

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В пассажирском поезде из Петербурга отключили отопление.

В пассажирском поезде из Петербурга отключили отопление.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пассажирском поезде, следовавшем из Петербурга в Кострому, внезапно отключили отопление. Об инциденте рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП). Пассажиры малость удивились освежающей поездке и пожаловались в надзорное ведомство. По информации прокуратуры, отопление отключилось из-за некой технической неисправности.

- До конечной станции пассажиров перевезли на другом поезде и автотранспорте, - уточняют в пресс-службе СЗТП.

Прокуратура обещает проверить все обстоятельства происшествия и принять меры, если на то будут основания. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.