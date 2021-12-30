Сточные воды затопили подвалы «Красного треугольника» в Петербурге

Сточные воды затопили несколько помещений в "Красном треугольнике". Фото: "Невские новости"

Несколько подвальных помещений завода «Красный треугольник» в Петербурге оказались заполнены сточными водами вечером 29 декабря. Об этом пишут «Невские новости», побывавшие на месте происшествия. Собственники и арендаторы подвалов винят в аварии городской «Водоканал». Очевидцам пришлось собственноручно вычерпывать воду, в том числе используя насосы.

- Затопило коридоры, технику, продукты и другие товары. Чтобы хоть как-то уменьшить масштабы бедствия, арендодатели своими силами начали выкачивать воду. Из-за этого во дворах образовалась небольшая речка, - рассказывает издание.

Собственники подвальных помещений жалуются на большой ущерб из-за аварии. Повреждены не только стены и полы, но и техника. В «Водоканале» происшествие оперативно не прокомментировали. Причины «бунта» сточных вод устанавливаются.