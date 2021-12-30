В Петербурге запретили массовые детские мероприятия во время новогодних праздников

В Петербурге запретили массовые детские мероприятия на время новогодних каникул. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге запретили устраивать детские мероприятия с большими организованными группами во время новогодних праздников. Об этом заявила глава управление Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия. Как считает чиновница, это поможет не допустить распространение коронавируса. При этом все артисты и аниматоры на подобных мероприятиях должны иметь при себе QR-код, подтверждающий факт вакцинации или того, что человек переболел инфекцией.

- По словам Чхинджерии, лучше не проводить анимационные мероприятия в холлах и фойе перед представлением, чтобы участники не контактировали между собой. Дезинфекция помещений необходима каждые два часа, а зрители должны быть в масках. При этом на мероприятия нельзя допускать людей с температурой выше 37,1 градуса, - пишет «Мойка78» по итогам пресс-конференции Роспотребнадзора в ТАСС.

К слову, родителям разрешать посещать праздники в школах и детсадах, но только при соблюдении правил по коронавирусу, установленных учреждением.