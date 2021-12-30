Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 декабря 2021 года: Самые забавные просьбы детей у Деда Мороза и освобождение блогера Хованского

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 декабря 2021 года. Мы обратились к Деду Морозу из Великого Устюга с просьбой рассказать о самых забавных письмах, которые ему пишут дети из Северной столицы России. Многие ребятишки мечтают встретиться с кумиром. Кто-то не может остановиться при перечислении желаемых подарков. Некоторые дети хотят настоящие чудеса – например, лампу с джинном, причем, чтобы он говорил на русском языке, это важно!

Суд отпустил из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого по делу об оправдании терроризма из-за исполненной им песни, где он лестно отзывается о теракте на Дубровке. Звезде YouTube запретили гулять вечером и ночью, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Следователь признал, что держать Хованского под стражей нет смысла, тем более он сдал загранпаспорт.

Журналисты «КП-Петербург» постарались разобраться, как в 2022 году власти города будут спасать туристическую отрасль. За уходящий год гости Северной столицы потратили 234 млрд рублей. Больше всего пострадал весь организованный детский туризм. По словам главы комитета по туризму Сергея Корнева, индустрию может спасти признание российских вакцин. Помочь в реабилитации должны международные проекты и реализация национальных проектов.

Наконец, «Комсомолка» поговорила со слесарем-сантехником, который шагнул в реку кипятка, чтобы спасти пассажиров троллейбуса. По словам мужчины с обваренными ногами, жена до сих пор ругает его за этот поступок. Но именно за героизм сантехника наградили в Смольном. Мужчина был в обычных ботинках, а не в сапогах, потому что никто из рабочих не ожидал такой масштабной аварии, что случилась на улице Есенина.